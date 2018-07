Berlin (AFP) Der Deutsche Städtetag hat angesichts des Messerattentats auf die zur Kölner Oberbürgermeisterin gewählte Henriette Reker vor einer Radikalisierung der Flüchtlingsdebatte gewarnt. "Tausende haupt- und ehrenamtliche Kommunalpolitiker in unserem Land sind entsetzt über die Gewalttat gegen Frau Reker und die Fremdenfeindlichkeit, die der Tat offensichtlich zugrunde lag", erklärte der Hauptgeschäftsführer des kommunalen Spitzenverbandes, Stephan Articus, am Montag in Berlin. Gewalt gegen Andersdenkende lehnten die Städte entschieden ab, sie müsse "hart geahndet" werden. "Dafür stehen unsere Demokratie und unserer Rechtsstaat ein."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.