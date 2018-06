Riad (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat sich nach seiner Krisendiplomatie im Iran und in Saudi-Arabien skeptisch zur Beendigung des Blutvergießens in Syrien gezeigt. "Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist es sehr schwer, die tiefen Gräben zwischen Riad und Teheran tatsächlich zu überbrücken", sagte Steinmeier am Montag in Riad mit Blick auf die beiden Regionalmächte. Bei einem Treffen mit König Salman habe er auch die Frage der Menschenrechte angesprochen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.