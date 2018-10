Riad (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat den Überlegungen einiger Unionsabgeordneter zur Befestigung der Grenzen eine Absage erteilt. Was die Idee angehe, "Zäune zu bauen an den Grenzen der Europäischen Union, so scheint mir das eine Idee zu sein, die weder praktikabel ist noch in Übereinstimmung steht mit den Vorstellungen von Fraktionsführung und Regierung", sagte der SPD-Politiker am Rande eines Besuchs in der saudiarabischen Hauptstadt Riad.

