Berlin (AFP) Umwelt- und Verkehrsverbände haben die Bundesregierung aufgefordert, für "realistische und transparente" Abgas- und Verbrauchstests von Autos zu sorgen. Schon seit Jahren würden Verbrauchs- und Abgaswerte deutlich von den offiziellen Herstellerangaben abweichen, teilten unter anderem der Verkehrsclub Deutschland (VCD), BUND und Greenpeace am Montag in einer gemeinsamen Erklärung mit. Aber erst der Skandal um manipulierte Abgaswerte bei Volkswagen habe das Thema in den Fokus der Politik gerückt.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.