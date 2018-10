Hamm (AFP) Zwei mutmaßliche syrische Schleuser können an Italien ausgeliefert werden. Den Brüdern wird vorgeworfen, im Dezember 2014 etwa 800 Menschen in einem Frachtschiff von der Türkei nach Italien gebracht zu haben, wie das Oberlandesgericht Hamm am Montag zu dem Auslieferungsbeschluss mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.