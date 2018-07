Washington (AFP) Die EU und die USA haben die elfte Verhandlungsrunde über das geplante Freihandelsabkommen TTIP begonnen. Die Unterhändler kamen am Montag in Miami im US-Bundesstaat Florida zu den bis Freitag dauernden Gesprächen zusammen. Unter anderem geht es um die Absenkung von Zöllen und den Zugang für europäische Unternehmen zu öffentlichen Aufträgen in den Vereinigten Staaten. Mehrere US-Gesetze legen fest, dass einheimische Unternehmen bei bestimmten Ausschreibungen der Regierung und der Bundesstaaten bevorzugt werden müssen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.