Calais (AFP) Das unter dem Namen "Neuer Dschungel" bekannte Flüchtlingslager am Rande der nordfranzösischen Stadt Calais befindet sich auf einem Risikogebiet für Chemieunfälle. Dies ergaben am Montag Nachforschungen der Nachrichtenagentur AFP in Unterlagen der Baubehörde der Region Nord-Pas-de-Calais. Das Lager, dessen Einwohnerzahl sich in den vergangenen Wochen auf bis zu 6000 Menschen in etwa verdoppelt hat, befindet sich demnach in der Nähe zweier Chemieanlagen, von denen ein "leicht" bis "mittelmäßig" erhöhtes Risiko ausgeht.

