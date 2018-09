Paris (AFP) In Frankreich werden die Sicherheitskontrollen in Zügen und U-Bahnen verschärft. Mitarbeiter der Bahngesellschaft SNCF und der Pariser Nahverkehrsbetriebe RATP sollen künftig Taschen durchsuchen und Passagiere abtasten dürfen, wie Innenminister Bernard Cazeneuve am Montag zusammen mit Verkehrsstaatssekretär Alain Vidalies in Paris mitteilte. Wenn sich ein Passagier weigert, die Kontrollen über sich ergehen zu lassen, soll ihm der Zugang zu den Verkehrsmitteln verwehrt werden können. Die Polizei soll dieselben Kontrollrechte erhalten. Ziel sei die Abwehr von "Terroranschlägen" oder anderen schweren Angriffen auf die Sicherheit.

