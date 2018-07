London (dpa) - Mit einem perfekten Spiel und einem Mesut Özil in Gala-Form will der FC Arsenal gegen den FC Bayern München seine Chance auf ein Weiterkommen in der Champions League wahren.

Nach zwei Niederlagen zum Auftakt stehen die "Gunners" am Dienstag bereits stark unter Druck. "Wir wissen, was zu tun ist. Ein 0:0 wäre kein gutes Ergebnis. Um Tore zu erzielen, müssen wir angreifen", erklärte Trainer Arséne Wenger.

Nach der peinlichen Pleite bei Dinamo Zagreb (1:2) und der überraschenden Niederlage gegen Olympiakos Piräus (2:3) ist der englische Premier-League-Club noch ohne Punkte und Tabellenletzter der Gruppe F. "Um den Fehlstart zu korrigieren, brauchen wir eine sehr gute Leistung gegen ein Top-Team", sagte der französische Fußball-Trainer. Abwehrchef Per Mertesacker sprach in einem Interview im "kicker" gar "von einer der größten Herausforderungen, die man sich als Verein selbst geben kann."

Arsenals Hoffnungen lasten unter anderem auf den Schultern von Weltmeister Mesut Özil. Der Spielmacher zeigte sich in den vergangenen beiden Spielen in Watford (3:0) und gegen Manchester United (3:0) in bester Verfassung. Mit einem Tor und drei Vorlagen sorgte er gemeinsam mit dem treffsicheren Chilenen Alexis Sanchez (sechs Tore in den letzten drei Partien) dafür, dass Arsenal auf Platz zwei in der heimischen Liga steht.

Um allerdings eine Chance gegen die scheinbar unschlagbaren Münchner Bayern zu haben, bedarf es einer Leistung wie gegen United mit dem Ex-Bayernstar Bastian Schweinsteiger vor knapp zwei Wochen. "Ein Resultat wie gegen Manchester United - ein 3:0 nach 20 Minuten wäre ideal. Wir müssen wieder dieses Level erreichen", sagte Wenger.

Arsenal-Legende Thierry Henry fordert seinen Ex-Trainer auf, auf die Torhüter-Rotation zu verzichten. In Zagreb und gegen Piräus stand David Ospina für Stammkeeper Petr Cech zwischen den Pfosten und patzte. "Wenn du gegen Bayern München nicht mit der bestmöglichen Elf spielst, kannst du gleich zu Hause bleiben", schrieb der Welt- und Europameister in seiner Kolumne im englischen Boulevardblatt "Sun".

Generell hat Henry deutliche Zweifel an einer Siegchance seines Ex-Teams. "Für mich ist die Frage, ob Arsenal seinen Hochgeschwindigkeitsfußball über 90 Minuten gegen die Bayern zeigen kann. Ich glaube nicht", urteilt der Franzose. "Noch schwerer wiegt die Tatsache, dass sie es am Dienstag mit Robert Lewandowski, dem besten Stürmer der Welt zu tun haben."

Letztmalig konnten sich die Engländer in der Saison 2002/03 nicht für die K.o.-Runde qualifizieren. In den Jahren 2012/13 und 2013/14 scheiterte Arsenal im Achtelfinale bereits an den Bayern. Gewinnt der Club keine der beiden folgenden Partien gegen den deutschen Rekordmeister, wird die KO-Runde in der Champions League Anfang 2016 wohl erstmals seit 13 Jahren ohne die Londoner stattfinden.

