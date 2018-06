Prag (SID) - Der tschechische Fußball-Vizemeister Sparta Prag muss in den beiden Gruppenspielen der Europa League gegen Schalke 04 am Donnerstag (19.00 Uhr/Sky) und am 5. November ohne Trainer Zdenek Scasny auskommen. Der 58-Jährige wurde wegen seiner Äußerung über den Schiedsrichter nach dem 1:1 bei Asteras Tripolis ("Er hat uns den Sieg gestohlen") von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) für drei Spiele gesperrt, die dritte Partie ist zur Bewährung ausgesetzt.