Zürich (SID) - Die beiden mittlerweile zurückgetretenen Nationalspielerinnen Nadine Angerer und Celia Sasic stehen in der Vorauswahl für die Auszeichnung als Weltfußballerin des Jahres. Die zehnköpfige Shortlist gab der Weltverband FIFA am Montag bekannt. Sowohl Torhüterin Angerer (36) als auch Torjägerin Sasic (27) sind nach der WM in Kanada in den Fußball-Ruhestand getreten. Angerer, Weltfußballerin von 2013, hatte zuvor noch die Saison mit den Portland Thorns zu Ende gespielt.

Als haushohe Favoritin auf die Nachfolge der seit mehr als einem Jahr verletzten Nadine Keßler (Wolfsburg) geht aber Carli Lloyd (33) ins Rennen. Die Mittelfeldspielerin hatte die USA mit einem Hattrick im Finale gegen Japan (5:2) Anfang Juli zum WM-Triumph geführt und wurde zur besten Spielerin des Turniers gewählt. Die frühere Frankfurterin Sasic hatte den goldenen Schuh als beste WM-Torschützin (6 Treffer) gewonnen und war im August zu Europas Fußballerin des Jahres gewählt worden.

Bei der Wahl zum Welttrainer des Jahres im Frauenfußball dürfen Thomas Wörle von Bayern München sowie Colin Bell als Coach des Champions-League-Siegers 1. FFC Frankfurt auf die Auszeichnung hoffen.

Die Nominierungen bei den Männern werden am Dienstag veröffentlicht. Die Top 3 aller Kategorien werden am 30. November bekannt gegeben, verliehen werden die Preise am 11. Januar 2016 in Zürich. - Die Nominierten im Überblick:

FIFA-Weltfußballerin 2015: Nadine Angerer (Deutschland), Ramona Bachmann (Schweiz), Kadeisha Buchanan (Kanada), Amandine Henry (Frankreich), Eugénie Le Sommer (Frankreich), Carli Lloyd (USA), Aya Miyama (Japan), Megan Rapinoe (USA), Celia Sasic (Deutschland), Hope Solo (USA)

FIFA-Frauenfußballtrainer/in 2015: Calle Barrling (Schweden/schwedisches U-19-Nationalteam), Colin Bell (England/1. FFC Frankfurt), Farid Benstiti (Frankreich/Paris Saint-Germain), Jill Ellis (USA/US-Nationalteam), Laura Harvey (England/Seattle Reign), John Herdman (England/kanadisches Nationalteam), Gérard Prêcheur (Frankreich/Olympique Lyon), Mark Sampson (Wales/englisches Nationalteam), Norio Sasaki (Japan/japanisches Nationalteam), Thomas Wörle (Deutschland/Bayern München)