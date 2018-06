San Antonio (SID) - Deutschlands Golf-Idol Bernhard Langer hat seinen 25. Sieg auf der US-Champions-Tour gefeiert. Der zweimalige US-Masterssieger aus Anhausen gewann in San Antonio/Texas mit drei Schlägen Vorsprung auf den US-Amerikaner Scott Dunlap (207) und kassierte ein Preisgeld von 270.000 Dollar (ca. 237.600 Euro).

Der 58-Jährige Langer knackte damit im vierten Jahr in Folge die Zwei-Millionen-Marke, sein Jahres-Preisgeld bei den Senioren liegt nun bei 2,065 Millionen Dollar (1,817 Millionen Euro).

"Es ist immer etwas Besonderes, so gut zu spielen - besonders an einem Sonntag, wenn es wirklich zählt", sagte Langer. Dem Schwaben gelang zum Abschluss auf dem Par-72-Kurs mit einer 65 die beste Runde des gesamten Turniers. Drei Birdies an den letzten vier Löchern sicherten ihm seinen zweiten Sieg des Jahres.

In der Saisonwertung um den Charles Schwab Cup liegt Langer mit 3012 Punkten vor den beiden letzten Turnieren als Dritter auf Tuchfühlung zur Spitze. Spitzenreiter Colin Montgomerie (Schottland/3078) und der US-Amerikaner Jeff Maggert (3039) liegen nunmehr in Reichweite.

Langer war 2007 auf die Tour für Spieler über 50 Jahre gewechselt. Seitdem gehört er dort zu den herausragenden Profis. Den Charles Schwab Cup hat Langer schon zweimal gewonnen: 2010 und 2014.