London (AFP) Mit Alibaba-Chef Jack Ma gehört nun einer der wichtigsten Geschäftsmänner Chinas zu den Beratern des britischen Regierungschefs David Cameron. Der Chef und Gründer des chinesischen Internetkonzerns Alibaba solle Cameron in Wirtschaftsfragen beraten, teilte die Downing Street am Montag mit. Die britische Regierung erhofft sich nach Angaben einer Sprecherin unter anderem Ratschläge, wie die Exporte von kleinen und mittelständischen britischen Unternehmen in China angekurbelt werden können und wie sich der chinesische Markt über Plattformen wie Alibaba erreichen lässt.

