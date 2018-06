London (AFP) Eine britische Journalistin, die auf dem Weg in den Irak war, ist auf dem Istanbuler Flughafen tot aufgefunden worden. Wie das Institute for War and Peace Reporting (IWPR) am Montag in London mitteilte, wurde die Leiche seiner Landesdirektorin Irak, Jacky Sutton, bereits am 17. Oktober entdeckt. In britischen Medienberichten hieß es, Sutton sei erhängt in einer Toilette des Flughafens gefunden worden.

