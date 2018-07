London (AFP) Ein Gericht im Londoner Stadtbezirk Barking hat am Montag einen wegen vierfachen Mordes beschuldigten Mann angehört. Dem 40-jährigen Briten wird vorgeworfen, zwischen Juni 2014 und September 2015 vier Männer im Alter zwischen 21 und 25 Jahren in sein Haus eingeladen und ihnen dort die Partydroge GHB in tödlicher Dosis verabreicht zu haben. Die auch als "Vergewaltigungsdroge" bezeichnete Substanz macht ihre Opfer willenlos. Seine Opfer soll der 40-Jährige im Internet auf Seiten für Homosexuelle ausgewählt haben.

