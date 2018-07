Guatemala-Stadt (AFP) Der eines Massakers an Ureinwohnern in Guatemala beschuldigte frühere General Héctor Mario López Fuentes ist tot. López Fuentes sei am Sonntag im Alter von 85 Jahren in einem Militärkrankenhaus der Hauptstadt Guatemala-Stadt gestorben, teilten die Behörden mit. Dort war er seit Ende Juni 2011 wegen einer plötzlichen Verschlechterung seines Gesundheitszustands behandelt worden.

