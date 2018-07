Jerusalem (AFP) Nach einem neuerlichen Anschlag in Israel ist ein irrtümlich für einen Attentäter gehaltener Afrikaner getötet worden. Der Mann aus Eritrea wurde zunächst von einem Wachmann angeschossen und dann von einer wütenden Menge misshandelt und gegen den Kopf getreten. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wandte sich daher am Montag klar gegen Selbstjustiz. Angesichts der Gewaltwelle baut Israel nun aber eine Mauer in Ost-Jerusalem.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.