Wien (AFP) Bei einem Bergunglück ist eine frühere österreichische Schönheitskönigin schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, stürzte die frühere Miss Austria Ena Kadic beim Joggen in den Tiroler Bergen einen Abhang hinab. Demnach ereignete sich das Unglück bereits am Freitag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.