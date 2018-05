Jaen (AFP) Trotz massiver Evakuierungsmaßnahmen haben Überschwemmungen infolge des heftigen Taifuns "Koppu" Menschen auf den Philippinen zur Flucht auf ihre Hausdächer gezwungen. Etwa 70 Menschen hätten sich auf Dächer geflüchtet und um Rettung gebeten, teilten die Behörden am Montag mit. Das Wasser in den betroffenen Gegenden stehe allerdings so hoch, dass Militärjeeps nicht mehr hindurchfahren könnten. Die Armee setzt demnach Schlauchboote ein.

