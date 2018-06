Santa Rosa (AFP) Der auf den Philippinen wütende Taifun "Koppu" hat nach offiziellen Angaben mindestens 16 Menschen in den Tod gerissen. Unter ihnen seien sieben Insassen einer Fähre, die am Sonntag vor der Ostküste der Insel Luzon gekentert war, teilten die Behörden am Montag mit. Die Behörden rechneten mit weiteren Opfern. Dutzende Dörfer standen unter Wasser, mehr als 60.000 Menschen waren aus ihren Häusern geflohen.

