Madrid (AFP) Madrid und Washington haben sich knapp 40 Jahre nach einem von einem US-Bomber verursachten Nuklearunfall in Südspanien auf das weitere Vorgehen zur Sanierung des radioaktiv verseuchten Gebiets geeinigt. Es werde ein verbindliches Abkommen zur Säuberung der Ortschaft Palomares sowie zur Lagerung der kontaminierten Erde in den USA angestrebt, hieß es am Montag in einer gemeinsamen Erklärung der beiden Regierungen.

