Berlin (SID) - Box-Profi Robert Stieglitz steigt in Zukunft im Halbschwergewicht in den Ring. Sein Stallgefährte Robin Krasniqi indes geht in das Super-Mittelgewicht hinunter. Das gab der SES-Boxstall in Magdeburg bekannt. Beide Boxer rechnen sich in ihren neuen Gewichtsklassen mehr Erfolg aus.

Stieglitz, zweimaliger Weltmeister im Super-Mittelgewicht, kehrt damit in die Gewichtsklasse zurück, in der er seine Karriere vor 15 Jahren begann. Krasniqi verlässt das Halbschwergewicht, um in Zukunft in der früheren Gewichtsklasse von Stieglitz zu boxen. Im Halbschwergewicht hatte Krasniqi zweimal um die WM geboxt und zweimal verloren.