Istanbul (AFP) Dem Erzrivalen des türkischen Präsident Recep Tayyip Erdogan, dem islamischen Prediger Fethullah Gülen, soll im Januar in der Türkei der Prozess gemacht werden. Wegen versuchten Staatsstreichs werde gegen Gülen in Abwesenheit ab dem 6. Januar verhandelt, meldete die halbamtliche Nachrichtenagentur Dogan am Montag. Der 1453 Seiten umfassenden Anklageschrift zufolge wird Gülen vorgeworfen, "eine bewaffnete terroristische Organisation gegründet und geleitet" und versucht zu haben, die türkische Republik "durch Gewalt umzustürzen". Neben Gülen wird demnach 68 Mitangeklagten der Prozess gemacht.

