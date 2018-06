Istanbul (AFP) Nach dem verheerenden Anschlag in Ankara mit mehr als hundert Toten sind vier weitere Verdächtige festgenommen worden. Ihnen wird die "Herstellung von Sprengsätzen mit Tötungsabsicht" vorgeworfen, wie die Nachrichtenagentur Anadolu am Montag berichtete. Die vier Verdächtigen seien am Sonntag einem Richter vorgeführt und in Untersuchungshaft genommen worden. Angaben zu ihrer Identität lagen zunächst nicht vor.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.