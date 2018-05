Dresden (AFP) In Dresden haben sich am Montagabend mehr als zehntausend Menschen an Protesten gegen den Aufmarsch zum einjährigen Bestehen der fremden- und islamfeindlichen Pegida-Bewegung beteiligt. Die Studenteninitiative Durchgezählt bezifferte die Teilnehmerzahl von vier verschiedenen Protestveranstaltungen mit über 13.000 Teilnehmern. Aufgerufen hatte zu den Protesten ein breites Bündnis aus Parteien, Kirchen, Gewerkschaften und Organisationen, das Motto der Pegida-Gegner lautet "Herz statt Hetze".

