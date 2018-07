Genf (AFP) Jahr für Jahr kommen 1,25 Millionen Menschen weltweit bei Verkehrsunfällen ums Leben, die meisten davon in Afrika. "Verkehrstote haben eine inakzeptabel hohe Zahl angenommen, vor allem bei armen Menschen in armen Staaten", erklärte die Generalsekretärin der Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Montag in Genf. Laut dem jährlichen WHO-Bericht zur Verkehrssicherheit hat die Sicherheit auf den Straßen weltweit zwar zugenommen, denn die Zahl der Unfalltoten blieb trotz der Zunahme von Fahrzeugen auf den Straßen stabil. Aber noch immer seien Verkehrsunfälle die Haupttodesursache der 15- bis 29-Jährigen.

