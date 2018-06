Manila (dpa) – Nach dem Durchzug von Taifun "Koppu" haben Rettungsmannschaften auf den Philippinen gestrandete Menschen von Hausdächern gerettet. In der Provinz Nueva Ecija - 120 Kilometer nördlich der Hauptstadt Manila - stand das Wasser in einigen Ortschaften bis zur Dachkante. Eingeschlossene Bewohner meldeten sich mit Hilferufen bei Radiosendern oder per Twitter. Das Unwetter schwächte sich etwas ab, zog aber nur mit fünf Kilometern in der Stunde weiter und wütete noch über den nördlichen Landesteilen.

