Cleveland (SID) - Dirk Nowitzki und seine Dallas Mavericks warten in der Vorbereitung auf die neue Saison der Basketball-Profiliga NBA weiter auf ihren ersten Sieg. Das 97:103 bei den Cleveland Cavaliers war für den Meister von 2011 bereits die fünfte Pleite in Serie. Zwei Testspiele stehen vor dem Auftakt am 28. Oktober bei den Phoenix Suns noch an.

Nowitzki (37) kam in seinem zweiten Einsatz auf 13 Punkte und vier Rebounds für die Texaner, denen sieben verletzte Spieler fehlten. Finalist Cleveland trat ohne seine Superstars LeBron James und Kyrie Irving an. Für die Cavs war es der erste Erfolg der Preseason.