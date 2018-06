Dresden (dpa) - Bundesjustizminister Heiko Maas ist erleichtert über die große Zahl an Demonstranten gegen das fremdenfeindliche Pegida-Bündnis in Dresden. "Deutschland ist bunter als die Schwarzmaler von Pegida uns vormachen wollen", sagte der SPD-Politiker der dpa in Berlin. Zum Jahrestag seines Entstehens hatte das Pegida-Bündnis in Dresden 15 000 bis 20 000 Anhänger mobilisiert. Eine etwa gleich große Zahl an Menschen protestierte in der sächsischen Landeshauptstadt gegen rechte Stimmungsmache. Die angespannte Stimmung entlud sich am späten Abend in Ausschreitungen.

