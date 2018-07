Frankfurt/Main (AFP) Lufthansa-Passagiere müssen sich auf neue Streiks gefasst machen. "Wir bereiten uns auf Arbeitskampfmaßnahmen vor", sagte der Chef der Flugbegleitergewerkschaft UFO, Nicoley Baublies, der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag in Frankfurt am Main. Die Streiks würden frühestens am 1. November beginnen, bis dahin habe die Lufthansa noch Zeit, ihre Vorschläge nachzubessern. Eine Lufthansa-Sprecherin erklärte auf Anfrage, bis zum 1. November "in Gesprächen" mit UFO bleiben zu wollen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.