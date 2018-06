Bremerhaven (AFP) Die Bundesregierung will die maritime Wirtschaft in Deutschland stärken. Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) stellte dafür am Dienstag auf der Nationalen Maritimen Konferenz in Bremerhaven ein Maßnahmenpaket vor, mit dem die Branche um mehr als 100 Millionen Euro pro Jahr entlastet werden soll. So würden unter anderem die Förderung für Ausbildungsplätze aufgestockt und Unternehmen bei der Sozialversicherung entlastet.

