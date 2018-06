Stuttgart (AFP) Der Autokonzern Daimler rüstet seine Fahrzeuge künftig mit Kohlendioxid-Klimaanlagen aus. Ab 2017 würden in Europa mit der Mercedes S- und E-Klasse weltweit erstmals Pkw mit der neuen Klimatechnik ausgestattet, erklärte Daimler am Dienstag in Stuttgart. Die CO2-Klimaanlagen stellen eine Alternative zum Einsatz des umstrittenen Kältemittels R1234yf dar, das im Verdacht steht, schnell entzündlich zu sein.

