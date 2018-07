Berlin (AFP) Die Umweltschutzorganisation Greenpeace will nach der erhofften Übernahme des deutschen Braunkohle-Geschäfts von Vattenfall den Firmenzweig in ein Ökounternehmen verwandeln. Die Sparte solle nach dem Kauf in eine gemeinnützige Stiftung überführt werden, teilte die schwedische Greenpeace-Sektion am Dienstag in Berlin mit. Zweck der Stiftung solle "der Ausstieg aus der Kohleverstromung bis zum Jahr 2030 und der Umbau des Konzerns zu einem Erneuerbare-Energien-Unternehmen" sein.

