Nürnberg (AFP) Unter den Arbeitnehmern, die ihr Einkommen mit Hartz IV aufbessern müssen, sind vor allem Teilzeitbeschäftigte. 68 Prozent der Betroffenen arbeiten weniger als 22 Stunden in der Woche, wie aus einer Erhebung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit hervorgeht, die am Dienstag in Nürnberg veröffentlicht wurde. Insgesamt erhalten demnach mehr als 1,2 Millionen Menschen Arbeitslosengeld II, obwohl sie erwerbstätig sein.

