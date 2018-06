Haltern (AFP) Knapp sieben Monate nach dem Absturz der Germanwings-Maschine in Südfrankreich hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstag das von dem Unglück besonders betroffene Joseph-König-Gymnasium im nordrhein-westfälischen Haltern besucht. In einer Ansprache vor rund 1300 Schülern würdigte Merkel die Trauerarbeit an dem Gymnasium, das bei dem Absturz am 24. März 16 Schüler und zwei Lehrerinnen verloren hatte. "Vielleicht ist Haltern ein Beispiel geworden, wie man in einer solch fürchterlich traurigen Situation Gemeinschaft zeigen kann", sagte die Kanzlerin.

