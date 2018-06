Amman (AFP) Angesichts der zahlreichen Konflikte im Nahen Osten hat Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) die Länder der Region aufgefordert, sich eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur zu schaffen. "Der Nahe und Mittlere Osten ist von Gräben durchzogen, die zahlreicher und komplexer sind, und von Konflikten geplagt, deren Schärfe unübersehbar ist", sagte Steinmeier am Dienstag in der jordanischen Hauptstadt Amman. Daher trage "jeder Akteur in dieser Region auch Verantwortung jenseits von nationalem Ehrgeiz oder nationalem Stolz".

