Amman (AFP) Angesichts der Anschlagsserie in Israel und den Palästinensergebieten haben Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) und sein jordanischer Kollege Nasser Dschudeh zur Deeskalation aufgerufen. "Mein Appell geht an alle Verantwortlichen, jetzt kein Öl ins Feuer zu gießen, sondern mit Augenmaß zu agieren und zur Beruhigung der Lage beizutragen", sagte Steinmeier am Dienstag in der jordanischen Hauptstadt Amman. "Alles andere würde mit unabsehbaren Folgen den Konflikt nur weiter anheizen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.