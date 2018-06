Jerusalem (AFP) Bei einem Überraschungsbesuch im Nahen Osten hat UN-Generalsekretär Ban Ki Moon auf ein Ende der Gewalt gedrungen und Kritik an beiden Seiten geäußert. Vor einem Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu warnte Ban am Dienstag vor dem exzessiven Einsatz von Gewalt, was "Frustrationen" auslösen könne, "die die Gewalt anheizen". Eine arabische Unesco-Resolution zum Tempelberg drohte unterdessen die Spannungen zu verschärfen.

