Tallinn (AFP) Ein Gericht in der estnischen Stadt Tartu hat am Dienstag einen 16-jährigen Schüler wegen der Tötung seiner Lehrerin vor einem Jahr zu neun Jahren Gefängnis verurteilt. Nach Angaben des Gerichts gab der Jugendliche die Tat während der Verhandlung hinter geschlossenen Türen zu. Er hatte am 27. Oktober 2015 in seiner Schule in Viljandi im Zentrum des Landes seine 56-jährige Lehrerin während des Deutschunterrichts erschossen.

