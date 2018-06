Paris (AFP) Frankreichs Rechnungshof wirft der Regierung erhebliche Versäumnisse bei der Asylpolitik vor. In einem am Dienstag veröffentlichen Bericht heißt es, der Großteil der abgelehnten Asylbewerber verbleibe trotz Abschiebebescheid im Land. Zudem stiegen die Kosten für die Versorgung von Migranten erheblich an, während gleichzeitig Engpässe und Konkurrenzsituationen bei der Unterbringung entstünden. Der Rechnungshof forderte die Regierung daher auf, seine Anstrengungen bei der Bewältigung der aktuellen europäischen Flüchtlingskrise "auszuweiten".

