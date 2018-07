Köln (SID) - Der Sportwettenanbieter bwin sieht bei der Wahl des Weltfußballers des Jahres 2015 kaum Chancen für die nominierten Fußball-Nationalspieler Manuel Neuer (Quote 67,00), Thomas Müller (81,00) sowie Toni Kroos (101,00), die begehrte Trophäe nach Lothar Matthäus im Jahr 1991 erstmals wieder nach Deutschland zu holen.

Mit einer Quote von 15,00 besitzt Torjäger Robert Lewandowski von Bayern München aus dem Kreis der fünf aufgelisteten aktuellen Bundesliga-Profis laut des Unternehmens noch die besten Chancen.

Unmittelbar nach Veröffentlichung der 23 Namen umfassenden Vorschlagsliste handelt bwin Lionel Messi, bereits viermal Weltfußballer, mit einer Quote von 1,15 auf Position eins vor Cristiano Ronaldo (6,0), dem Weltfußballer der letzten beiden Jahre. Die Verleihung des Ballon d?Or findet am 11. Januar 2016 in Zürich statt, am 30. November wird die Liste auf drei Kandidaten reduziert.