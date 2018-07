Manchester (SID) - Der argentinische Fußball-Nationalspieler Sergio Agüero (27) wird dem englischen Top-Klub Manchester City noch rund einen Monat fehlen. Das bestätigte Trainer Manuel Pellegrini am Dienstag, Agüero leidet an einer Oberschenkelverletzung. Für das Gruppenspiel gegen Borussia Mönchengladbach am 8. Dezember steht der Stürmer dem Premier-League-Tabellenführer nach jetzigem Stand aber wieder zur Verfügung.

Agüero hatte sich die Verletzung bereits am 8. Oktober im WM-Qualifikationsspiel der Argentinier gegen Ecuador (0:2) zugezogen.