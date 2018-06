Frankfurt/Main (dpa) - Die IG Metall hat sich ein runderneuertes Führungs-Duo an die Spitze gewählt. Der bisherige Vize Jörg Hofmann wurde beim Gewerkschaftstag in Frankfurt mit großer Mehrheit von 91,3 Prozent zum neuen Ersten Vorsitzenden gewählt. Der Diplom-Ökonom aus Esslingen ist nach zwei Jahren als Stellvertreter nun Nachfolger des aus dem Vorstand ausscheidenden Detlef Wetzel. Als erste Frau in der Geschichte der Gewerkschaft wurde zudem Christiane Benner in die engste Führungsspitze geschickt. Die Soziologin erhielt bei ihrer Wahl zur Zweiten Vorsitzenden 91,9 Prozent Zustimmung.

