Ottawa (AFP) Nach der Niederlage seiner konservativen Tories bei der Parlamentswahl in Kanada tritt Premierminister Stephen Harper als Parteivorsitzender zurück. Harper habe ihn darum gebeten, die Wahl eines neuen Parteichefs vorzubereiten und einen Interimschef zu benennen, erklärte Parteipräsident John Walsh am Montagabend. Seinen Parlamentssitz will Harper nach Angaben seiner Partei aber behalten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.