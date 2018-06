Köln (dpa) - Der Sieg von Henriette Reker bei der OB-Wahl in Köln am Sonntag ist jetzt amtlich. Die parteilose Kandidatin erhielt 8570 Stimmen mehr als das vom Kommunalwahlgesetz vorgeschriebene Mindestquorum von mehr als 50 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen. Das teilte die Stadt nach einer Sitzung des Wahlausschusses mit. Die 58-Jährige war am Samstag vor ihrer Wahl zur Oberbürgermeisterin von einem 44-Jährigen aus fremdenfeindlichen Motiven niedergestochen und schwer verletzt worden. Sie wird weiterhin in einem Krankenhaus behandelt.

