Brazzaville (AFP) Wenige Stunden vor einer Demonstration der Opposition ist die Kommunikation in der kongolesischen Hauptstadt Brazzaville am Dienstagmorgen weitgehend zusammengebrochen. Mobile Internetdienste seien blockiert und das Signal des französischen Radiosenders RFI nicht mehr zu empfangen, berichtete ein AFP-Korrespondent. Auch das Verschicken von Kurzmitteilungen sei nicht möglich. Zudem sei ein ungewöhnlich großes Sicherheitsaufgebot in den von der Opposition dominierten Vierteln im Süden der Stadt zu beobachten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.