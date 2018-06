Wien (AFP) Das Hoverboard, eine Art schwebendes Skateboard aus dem Kultfilm "Zurück in die Zukunft II", ist zwar noch nicht Realität. Doch das österreichische Verkehrsministerium hat es bereits zugelassen - gerade noch rechtzeitig zum 21. Oktober 2015, dem Tag, an dem die Science-Fiction-Komödie aus dem Jahr 1989 spielt. Auf der Ministeriumswebsite hieß es am Dienstag, das "Kleinfahrzeug zur Verwendung außerhalb der Fahrbahn" sei "auch geeignet (...), Personen in der Luft ohne mechanische Verbindung mit der Erde fortzubewegen". Es gelte deshalb auch als "Luftfahrzeug".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.