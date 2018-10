Johannesburg (dpa) - Der frühere Sportstar Oscar Pistorius ist nach knapp einem Jahr Haft vorzeitig in den Hausarrest entlassen worden. Dies bestätigte die Gefängnisbehörde des Landes. Die Tore der Haftanstalt Kgosi Mampuru II in Südafrikas Hauptstadt Pretoria öffneten sich für Pistorius überraschend bereits zu Wochenbeginn. Der einstige Spitzenathlet, der am Valentinstag 2013 seine Freundin Reeva Steenkamp erschossen hatte und wegen Totschlags zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt worden war, muss nach seiner Haftentlassung in Psychotherapie bleiben und sich strengen Auflagen unterwerfen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.