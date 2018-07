Ljubljana (AFP) Angesichts des großen Andrangs von Flüchtlingen in Slowenien erwägt die Regierung einen Einsatz der Armee. "Der Zustrom von Flüchtlingen in den vergangenen drei Tagen hat alle beherrschbaren Möglichkeiten überschritten", teilte die Regierung am Dienstag nach einer nächtlichen Dringlichkeitssitzung mit. Deshalb solle das Parlament um Zustimmung gebeten werden, dass der Armee "unter sehr speziellen Umständen zusätzliche Aufgaben erteilt werden".

