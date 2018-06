New York (AFP) Ein UN-Bericht zur Lage der Frauen in der Welt hat verbreitete Angriffe auf Mädchen und Frauen kritisiert. Frauen seien heute besser gebildet und lebten länger, doch mehr als ein Drittel sei Opfer körperlicher oder sexueller Gewalt geworden, hieß es in dem am Dienstag veröffentlichten Bericht. Die Koautorin Francesca Grum sprach von einem "weltweiten Problem" und beklagte, dass nur "eine Minderheit der Frauen über ihre Gewalterfahrung zu sprechen wagt". Demnach erstatten nur zehn Prozent der Opfer Anzeige.

